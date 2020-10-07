YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ADÜ Eğitim Fakültesi oryantasyon eğitimi gerçekleşti

ADÜ Eğitim Fakültesi oryantasyon eğitimi gerçekleşti

AYDIN HABERLERİ  | 07.10.2020 09:36 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı oryantasyon eğitimi, online olarak gerçekleşti.Dört oturumda gerçekleşen oryantasyon eğitimine, öğretmen adayları yoğun katılım gösterdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı oryantasyon eğitimi, online olarak gerçekleşti.
Dört oturumda gerçekleşen oryantasyon eğitimine, öğretmen adayları yoğun katılım gösterdi. Öğretmen adayları oturumlar esnasında sorularını sosyal medya üzerinden #ADÜeğitimesor etiketi ile paylaştılar. İlk oturumda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, açılış konuşması yaparak oryantasyon eğitim programını başlattı. Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İbrahim Gökdaş ve Doç. Dr. A. Serdar Sağkal akademik ve fiziki olanaklara yönelik olarak sunumlarını yaparak öğrencilere bilgi verdi.
İkinci oturumda ise öğretmen adaylarına Eğitim Fakültesi sosyal medya hesapları ile web sayfası tanıtıldı. Ardından uzaktan eğitim süreçlerine ve portal kullanımına yönelik bilgilendirici anlatım gerçekleşti. Üçüncü oturumda her bir anabilim dalı, kendi içinde oryantasyon eğitimi gerçekleştirerek, öğretmen adaylarını bilgilendirdi.
Dördüncü ve son oturumda ise öğretmen adaylarına değişim programları ile ilgili bilgi verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü! 3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:03
Öğle
13:01
İkindi
16:16
Akşam
18:50
Yatsı
20:05

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Beyza Eczanesi
Merkez
Bilgin Eczanesi
Merkez
Canver Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Aydın’da esnaf kavgasında silahlar konuştu; 1 yaralı
Aydın’da esnaf kavgasında silahlar konuştu; 1 yaralı
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.