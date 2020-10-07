ADÜ Eğitim Fakültesi oryantasyon eğitimi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı oryantasyon eğitimi, online olarak gerçekleşti.

Dört oturumda gerçekleşen oryantasyon eğitimine, öğretmen adayları yoğun katılım gösterdi. Öğretmen adayları oturumlar esnasında sorularını sosyal medya üzerinden #ADÜeğitimesor etiketi ile paylaştılar. İlk oturumda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, açılış konuşması yaparak oryantasyon eğitim programını başlattı. Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İbrahim Gökdaş ve Doç. Dr. A. Serdar Sağkal akademik ve fiziki olanaklara yönelik olarak sunumlarını yaparak öğrencilere bilgi verdi.

İkinci oturumda ise öğretmen adaylarına Eğitim Fakültesi sosyal medya hesapları ile web sayfası tanıtıldı. Ardından uzaktan eğitim süreçlerine ve portal kullanımına yönelik bilgilendirici anlatım gerçekleşti. Üçüncü oturumda her bir anabilim dalı, kendi içinde oryantasyon eğitimi gerçekleştirerek, öğretmen adaylarını bilgilendirdi.

Dördüncü ve son oturumda ise öğretmen adaylarına değişim programları ile ilgili bilgi verildi.

