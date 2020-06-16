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ADÜ Öğretim Üyesi Geçek’in kitabı yayımlandı

AYDIN HABERLERİ  | 16.06.2020 15:19 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.

ADÜ Öğretim Üyesi Geçek’in kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek’in editörü olduğu yeni kitabı yayımlandı.
Riskli gebelikler ile ilgili kapsamlı Türkçe bir kaynağın eksikliğinden yola çıkılarak, alanında uzman akademisyenler tarafından ebe ve hemşirelere yönelik hazırlanan “Yüksek Riskli Gebelikler ve Yönetimi” kitabı; ebe ve hemşirelerin yüksek riskli gebeliklerdeki önemli riskleri tanıyabilmeleri, koruyucu rol oynayabilmeleri ve güncel veriler ışığında bakıma yönelik kanıt temelli girişimleri uygulayabilmeleri imkanını sağlıyor.
Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında lisansüstü eğitim yapanlar ve akademisyenler için kaynak niteliğindeki kitapta, gebelik ile ilişkili olan, doğum ve doğum sonu dönemi etkileyebilen tüm riskli durumlar ve bakım yönetimi ile yüksek riskli gebeliklerle ilişkili psikososyal durumlara yönelik teorik bilgiler konu ile ilgili kanıta dayalı uygulamalarla zenginleştirilerek ele alınıyor.
2000 yılında Milenyum Kalkınma Hedefleri kapsamında değerlendirilen anne, yenidoğan ve çocuk sağlığı ile ilgili konular arasında, “anne ve çocuk sağlığını geliştirme hedefi” ön plana çıkmış olup sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında 2030 yılına kadar her 100 bin canlı doğumda, maternalmortalite oranını 70’ten daha az orana düşürmek amaçlanıyor. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde, perinataloji alanında çalışan ebe ve hemşirelerin önemli rol oynayacaklarını belirten “Yüksek Riskli Gebelikler ve Yönetimi” kitabının editörü, Doç. Dr. Emine Gerçek, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “her kadına ve yenidoğana gebelik, doğum ve doğum sonrası kaliteli hizmet verildiği bir dünya” öngörüldüğünü açıkladı. Özellikle de gebe kadın ve fetüsün sağlığını koruma ve hastalık halinde iyileştirmeye yönelik tüm bakım uygulamalarının yapılması noktasında yapılacak katkı değerlidir. Bu noktada riskli gebeliklerin bakım yönetimi öncelikli bir konu olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

ADÜ Öğretim Üyesi Geçek’in kitabı yayımlandı

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