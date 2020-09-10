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ADÜ Öğretim Üyesi Özlüer; “İnsan hayatını tehdit eden kanamaları Reboa Yöntemi ile durduruyoruz”

AYDIN HABERLERİ  | 10.09.2020 09:36 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Dr.

ADÜ Öğretim Üyesi Özlüer; “İnsan hayatını tehdit eden kanamaları Reboa Yöntemi ile durduruyoruz”

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Özlüer, travma hastalarında hayatı tehdit eden kanamaların durdurulmasında etkili bir yöntem olan ‘REBOA Yöntemi’ hakkında bilgi verdi.
REBOA yönteminin, özellikle son yıllarda etkili bir yöntem olduğunun ispatlandığını ve yaygın olarak kullanıldığını belirten Özlüer, “Bu yöntemde, özellikle trafik kazası gibi yüksek enerji ihtiva eden bir travmaya maruz kalmış ve iç organlarında kanama tespit ettiğimiz hastalarda, hayatı tehdit eden kanamaları durdurabiliyoruz.” sözleri ile yöntem hakkında bilgi verdi.
Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Özlüer, reboa yönteminin eğitimini bu konuda dünyada en yetkin merkezlerden biri olan İsveç’te aldığını ve bu eğitimi Acil Tıp Ana Bilim Dalı asistanlarına aktararak klinik eğitim programına entegre ettiklerini ifade etti. Özlüer, “ Bu yöntemi ülkemizde daha yaygın hale getirebilmek için Rektörlüğümüzün bize verdiği maddi ve manevi desteklerle, başlattığımız kurslar vasıtasıyla tüm Türkiye’ye tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Ülkemizin bir travma ülkesi olduğunu, özellikle trafik kazalarının sayısı ile bu kazalar nedeniyle kaybettiğimiz ve yaralanan vatandaşlarımızın sayısının gün geçtikçe arttığını belirten Özlüer, “REBOA gibi bir yöntemin ülkemizde yaygın hale getirilmesi bizlere göre bu sayıların azalmasında önemli bir rol oynayacaktır.” sözleriyle reboa yönteminin önemine vurgu yaptı.
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Özlüer, Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Derneği (ESTES) ile Endovasküler Travma Yönetimi ve Kanama Kontrolü Derneği’nin (EVTM) 31 Ağustos 2020 tarihinde düzenlediği travma hastalarında hayat kurtarıcı yöntemlerden biri olan REBOA yönteminin tartışıldığı online panelde konuşmacı olarak davet edilmişti.

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