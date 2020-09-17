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ADÜ Ziraat Fakültesi’nde ‘Paket Arıcılık Sistemi’ eğitimi verildi

AYDIN HABERLERİ  | 17.09.2020 09:30 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesinde, arı üreticilerine ‘Paket Arıcılık Sistemi’ konusunda eğitim verildi.GEKA tarafından desteklenen Aydın İl Orman ve Tarım Müdürlüğü ve Aydın İli Arıcılar Birliği tarafından hazırlanan paket arıcılık sistemi eğitiminde, Ziraat Fakültesi de eğitici kurum olarak yer aldı.Eğitim seminerine, Rektör Yardımcısı Prof.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesinde, arı üreticilerine ‘Paket Arıcılık Sistemi’ konusunda eğitim verildi.

GEKA tarafından desteklenen Aydın İl Orman ve Tarım Müdürlüğü ve Aydın İli Arıcılar Birliği tarafından hazırlanan paket arıcılık sistemi eğitiminde, Ziraat Fakültesi de eğitici kurum olarak yer aldı.
Eğitim seminerine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Ziraat Fakültesi Dekan v. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Öktem, Aydın İl Arıcılar Birliği Başkanı, Çine MYO Müdürü Doç. Dr. Serkan Bakırcı, şube müdürleri ve arı üreticileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Ziraat Fakültesini tanıtmasının ardından eğitim ile beraber üretim yaptıklarını, arı üreticileri ve diğer üreticiler ile beraber olmaya devam edeceklerini ifade etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Öktem ise İlimizde yapılan arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın ise arının ve arıcılığın tarımsal faaliyetler içindeki önemini aktardı. Açılış konuşmalarından sonra Prof. Dr. Mete Karacaoğlu ve Doç. Dr. Aytül Uçak Koç, birinci gün paket arıcılık sistemini, avantajlarını, paket arı üretimini ve hazırlanmasını, Ziraat Fakültesinde paket arı uygulamasını anlattı. 2. gün ise paketlerin depolanması, kolonilerin incelenmesi, arıcılığın sorunları ve çözüm önerilerinin katılımcılara aktarılmasıyla eğitim semineri tamamlandı.

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