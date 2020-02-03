YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ADÜ’de 25. Spor Şenliği için geri sayım başladı

ADÜ’de 25. Spor Şenliği için geri sayım başladı

AYDIN HABERLERİ  | 03.02.2020 16:57 | Son Güncelleme

Bu yıl Şubat ayı içerisinde başlaması planlanan 25.

Bu yıl Şubat ayı içerisinde başlaması planlanan 25. Spor Şenliği için detayların görüşüldüğü toplantı, Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) gerçekleşti.
Düzenlenen toplantıya; ADÜ Genel Sekreteri Baki Aslantaş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Spor Şenliği Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Reşat Kartal, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Bezci, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Orhan Çınar, Şenlik Yürütme Kurulu uzman üyeleri ile Fakülte ve Yüksekokul spor birim temsilcileri katıldı.
Toplantıda; 25. Spor Şenliği’nin Basketbol 3x3, Voleybol, Halı Saha Futbol, Masa Tenisi, Tenis ve Satranç branşlarında yapılmasına ve Şubat ayının üçüncü haftasında başlamasına karar verilerek, şenlik fikstür hazırlama ve yürütme kurulu komiteleri oluşturuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama

Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama

Çavdarhisarspor şampiyonluğa yürüyor

Çavdarhisarspor şampiyonluğa yürüyor

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Aydın Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:05
Öğle
13:27
İkindi
16:15
Akşam
18:40
Yatsı
19:58

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Abacı Eczanesi
Merkez
Bilgin Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı

Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Buharkent 2,5 Kilo Esrar Yakalandı

Buharkent 2,5 Kilo Esrar Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.