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ADÜ’de Corona virüsün küresel ekonomiye etkileri konuşuldu

AYDIN HABERLERİ  | 14.02.2020 14:17 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi tarafından Ekonomi Söyleşileri kapsamında düzenlenen “Corona Virüsün Küresel Ekonomiye Etkileri ve Ekonomi Gündemi” konulu söyleşi Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.Moderatörlüğünü Prof.

ADÜ’de Corona virüsün küresel ekonomiye etkileri konuşuldu

Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi tarafından Ekonomi Söyleşileri kapsamında düzenlenen “Corona Virüsün Küresel Ekonomiye Etkileri ve Ekonomi Gündemi” konulu söyleşi Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Can Bakkalcı’nın yaptığı, konuşmacı olarak Doç. Dr. Barçın Öztürk ve Dr. Öğretim Üyesi Şahin Bulut’un katıldığı söyleşide, küresel ekonominin karşılıklı bağımlı ve bütünleşik doğasının bir sonucu olarak dünya ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisi olan Çin’de başlayan corona virüs salgınının, küresel ekonomi üzerindeki etkileri çok boyutlu bir biçimde ele alındı.
Dinleyicilerin ilgiyle takip ederek sorularıyla aktif bir şekilde katılım gösterdiği söyleşide, uluslararası gündemde geniş yer bulan corona virüs gibi salgın hastalıkların yol açabileceği etkilerin sadece insan sağlığını tehdit etmeyeceğine, ekonomi üzerindeki etkilerinden de anlaşılacağı üzere daha kapsamlı sonuçlara neden olabileceğine dikkat çekildi.

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