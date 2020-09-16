ADÜ’de ’Görevde Yükselme Sınavı’ gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Personel Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen şube müdürü ve şef kadroları için görevde yükselme sınavı, Aydın Menderes Derslikleri’nde gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Personel Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, şube müdürü sınavına 38, şef sınavına 180 personel katıldı. Yazılı sınavda 60 puanı geçen personel, sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanacak.

