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ADÜ’de öğrenciler OBİS ile öğrenci topluluklarına kayıt olabilecek

AYDIN HABERLERİ  | 24.11.2020 13:22 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi öğrenci topluluklarının dijital ortamda aktif olarak devam etmesi için Öğrenci Bilgi Sistemine (OBİS) öğrencilerin istediği topluluğu seçerek kayıt olabilme seçeneği oluşturuldu.Öğrenci topluluklarına dijital ortamda sağlıklı ve hızlı çözüm üretebilmek için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazılım grubuyla yapılan çalışma ile yeni kayıt olan öğrencilerin, öğrenci topluluklarına kayıt olmasını sağlayacak dijital portal, OBİS’e entegre edildi.Tüm dünyayı etkisi altına alan, Kovid -19 Pandemisi nedeniyle öğrenci topluluklarında daha yenilikçi ve kaliteli çalışmalara gidildiğini belirten Üniversite Rektörü Prof.

ADÜ’de öğrenciler OBİS ile öğrenci topluluklarına kayıt olabilecek

Adnan Menderes Üniversitesi öğrenci topluluklarının dijital ortamda aktif olarak devam etmesi için Öğrenci Bilgi Sistemine (OBİS) öğrencilerin istediği topluluğu seçerek kayıt olabilme seçeneği oluşturuldu.
Öğrenci topluluklarına dijital ortamda sağlıklı ve hızlı çözüm üretebilmek için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazılım grubuyla yapılan çalışma ile yeni kayıt olan öğrencilerin, öğrenci topluluklarına kayıt olmasını sağlayacak dijital portal, OBİS’e entegre edildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan, Kovid -19 Pandemisi nedeniyle öğrenci topluluklarında daha yenilikçi ve kaliteli çalışmalara gidildiğini belirten Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, aktif eğitim sürecine geçildiğinde çevrimiçi sistemle tüm topluluklarının etkinlik yapabilmesine ilişkin dijital programın da işlevsel ve aktif hale getirileceğini söyledi.

ADÜ’de öğrenciler OBİS ile öğrenci topluluklarına kayıt olabilecek

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