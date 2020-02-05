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ADÜ’de sertifika eğitimi programı sona erdi

AYDIN HABERLERİ  | 05.02.2020 11:00 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜSEM) ile ADÜ Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi (BİLTEMM) iş birliğiyle 27 Ocak-31 Ocak 2020 tarihleri arasında STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitici Eğitimi Sertifika Programı düzenlendi.Koordinatörlüğünü Prof.

Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜSEM) ile ADÜ Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi (BİLTEMM) iş birliğiyle 27 Ocak-31 Ocak 2020 tarihleri arasında STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitici Eğitimi Sertifika Programı düzenlendi.
Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Hilal Aktamış’ın yürüttüğü eğitime; Doç. Dr. Ersen Yazıcı, Dr. Öğretim Üyesi Taner Arabacıoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Hanife Can Şen, Arş. Gör. Hilmi Saygın Sucuoğlu ve Arş. Gör. Dr. Emrah Hilde eğitimci olarak katıldı.
Eğitim kapsamında ‘STEM Nedir?, Kuramda ve Uygulamada STEM Eğitimi, STEM Eğitiminde Problem Çözme Uygulamaları, STEM Eğitiminde Kodlama Uygulamaları, STEM Eğitiminde Robotik Uygulamaları, STEM Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme konularında katılımcılar eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifikalarını aldı. Katılımcılardan alınan geri bildirimlerden eğitimin yeni bir bakış açısı kazandırdığı ve kendileri için çok faydalı olduğu sonucuna ulaşıldı.
ADÜSEM’in ileriki zamanlarda STEM Eğitici Eğitimi Sertifika Programı ile Aydın genelinde öğretmenlere ve öğretmen adaylarına ulaşmaya devam edeceği belirtildi.

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