YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. AEDAŞ’tan Alanya ve Gazipaşa’ya 155 milyon TL’lik yatırım

AEDAŞ’tan Alanya ve Gazipaşa’ya 155 milyon TL’lik yatırım

ANTALYA HABERLERİ  | 22.10.2020 15:49 | Son Güncelleme

AEDAŞ’ın, 2013-2019 yılları arasında Alanya ve Gazipaşa’ya yaptığı toplam yatırım tutarı 123 milyon TL’ye ulaştı.

AEDAŞ’tan Alanya ve Gazipaşa’ya 155 milyon TL’lik yatırım

AEDAŞ’ın, 2013-2019 yılları arasında Alanya ve Gazipaşa’ya yaptığı toplam yatırım tutarı 123 milyon TL’ye ulaştı. Bu yıl ise söz konusu iki ilçe için yapılacak yatırım 32 milyon TL’yi bulacağı bildirildi.
Antalya, Burdur ve Isparta’da 2,2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (AEDAŞ), Antalya’nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerine 2013-2019 yılları arasında 123 milyon TL’lik yatırım yaptığı, 2020 yılı sonuna kadar bu iki ilçeye 32 milyon TL’lik yatırım yapmayı planlayan AEDAŞ’ın, 2013-2020 arasında Alanya ve Gazipaşa’ya yaptığı toplam yatırım miktarının 155 milyon TL’ye ulaşmış olacağı bildirildi. 2020 yılı için söz konusu yatırımın 23 milyon TL’sinin Alanya, 9 milyon TL’sinin ise Gazipaşa ilçelerini kapsadığı kaydedildi.
AEDAŞ tarafından yapılan açıklamada Yatırımlarda önceliği şebeke yenileme, aydınlatma, yeni trafo tesisi gibi kalemlere veren AEDAŞ, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde de gerekli önlemleri alarak bölgede acil ihtiyaç durumundaki onarım ve yatırım çalışmalarına devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Enerji dağıtımı yaptıkları her noktaya hızlı, kesintisiz ve en verimli hizmeti kusursuz bir şekilde ulaştırmayı temel ilke olarak kabul ettiklerini ifade eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “37,3 bin kilometrekare gibi oldukça geniş bir coğrafyada hizmet veriyoruz. Turistik destinasyonların yanı sıra ormanlık alanların da yoğun olduğu bir bölgemiz var. Özellikle yaz aylarında bu bölgelerde hepimizi çok üzen orman yangınlarıyla karşılaşıyoruz. Ne yazık ki 2020 yılı içinde Alanya ve Gazipaşa’da yaşanan yangınların büyük çoğunun insan hatası kaynaklı olduğunu gördük. Kaynak makinesi çalıştırırken, anız ya da sera atıklarını yakarken istemeden yangına neden olunabiliyor. Bu nedenle yatırım planlamalarımızı yaparken ormanlık alanların ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Hedefimiz yılsonuna kadar Alanya ve Gazipaşa’da 32 milyon TL’lik yatırımı hayata geçirerek bu iki ilçemizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek” değerlendirmesinde bulundu.
Şirket olarak orman yangını riski olan yerlerle ilgili her yıl Orman İşletme Şeflikleri ile istişarelerde bulunarak bu bölgelerin ağaç budama çalışmalarına özel bir önem verdiklerini de dile getiren Müdüroğlu bu alanda yaptıkları çalışmaları ise şöyle özetledi:“2019 yılında toplamda Alanya’da 1.151 km, Gazipaşa’da ise, 217,2 km hattın onarımını ve ağaç dallarının elektrik tellerine dokunarak olası bir tehlike yaratmaması için de ağaç budama işlemini gerçekleştirdik.
2020 yılının ilk 9 ayında da Kovid-19’a rağmen önlemlerimizi aldık, bölgeye yönelik detaylı bakım planımızı önümüzdeki dönem için hazırladık. Ocak-Eylül döneminde Alanya’da 435,8 km önlem amaçlı çalışma ve ağaç budama işlemi; Gazipaşa’da ise 267,7 km önlem amaçlı çalışma ve ağaç budama işlemi yaptık. Hedefimiz 2021-2025 yatırım döneminde yangın riski yüksek yerlerde hatları yer altına alarak elektrik tellerinden kaynaklı tehlikeleri tamamen ortadan kaldırabilmek.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Kırşehir Jandarmadan Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Kırşehir Jandarmadan Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Yatağan’da kaza: 1 yaralı
Yatağan’da kaza: 1 yaralı

Antalya Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:04
Öğle
12:47
İkindi
15:50
Akşam
18:19
Yatsı
19:34

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Akbulut Eczanesi
Muratpasa
Gököz Eczanesi
Muratpasa
Lara Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Önder Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Verimli Eczanesi
Muratpasa
Burcu Alan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Büyükşehir Belediyesinin “Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar” Projesi büyüyor
Büyükşehir Belediyesinin “Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar” Projesi büyüyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Eşine evlilik yıl dönümü hediyesi olarak okul yaptırıyor
Eşine evlilik yıl dönümü hediyesi olarak okul yaptırıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.