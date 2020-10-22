AEDAŞ’tan Alanya ve Gazipaşa’ya 155 milyon TL’lik yatırım

AEDAŞ’ın, 2013-2019 yılları arasında Alanya ve Gazipaşa’ya yaptığı toplam yatırım tutarı 123 milyon TL’ye ulaştı. Bu yıl ise söz konusu iki ilçe için yapılacak yatırım 32 milyon TL’yi bulacağı bildirildi.

Antalya, Burdur ve Isparta’da 2,2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (AEDAŞ), Antalya’nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerine 2013-2019 yılları arasında 123 milyon TL’lik yatırım yaptığı, 2020 yılı sonuna kadar bu iki ilçeye 32 milyon TL’lik yatırım yapmayı planlayan AEDAŞ’ın, 2013-2020 arasında Alanya ve Gazipaşa’ya yaptığı toplam yatırım miktarının 155 milyon TL’ye ulaşmış olacağı bildirildi. 2020 yılı için söz konusu yatırımın 23 milyon TL’sinin Alanya, 9 milyon TL’sinin ise Gazipaşa ilçelerini kapsadığı kaydedildi.

AEDAŞ tarafından yapılan açıklamada Yatırımlarda önceliği şebeke yenileme, aydınlatma, yeni trafo tesisi gibi kalemlere veren AEDAŞ, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde de gerekli önlemleri alarak bölgede acil ihtiyaç durumundaki onarım ve yatırım çalışmalarına devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Enerji dağıtımı yaptıkları her noktaya hızlı, kesintisiz ve en verimli hizmeti kusursuz bir şekilde ulaştırmayı temel ilke olarak kabul ettiklerini ifade eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “37,3 bin kilometrekare gibi oldukça geniş bir coğrafyada hizmet veriyoruz. Turistik destinasyonların yanı sıra ormanlık alanların da yoğun olduğu bir bölgemiz var. Özellikle yaz aylarında bu bölgelerde hepimizi çok üzen orman yangınlarıyla karşılaşıyoruz. Ne yazık ki 2020 yılı içinde Alanya ve Gazipaşa’da yaşanan yangınların büyük çoğunun insan hatası kaynaklı olduğunu gördük. Kaynak makinesi çalıştırırken, anız ya da sera atıklarını yakarken istemeden yangına neden olunabiliyor. Bu nedenle yatırım planlamalarımızı yaparken ormanlık alanların ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Hedefimiz yılsonuna kadar Alanya ve Gazipaşa’da 32 milyon TL’lik yatırımı hayata geçirerek bu iki ilçemizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek” değerlendirmesinde bulundu.

Şirket olarak orman yangını riski olan yerlerle ilgili her yıl Orman İşletme Şeflikleri ile istişarelerde bulunarak bu bölgelerin ağaç budama çalışmalarına özel bir önem verdiklerini de dile getiren Müdüroğlu bu alanda yaptıkları çalışmaları ise şöyle özetledi:“2019 yılında toplamda Alanya’da 1.151 km, Gazipaşa’da ise, 217,2 km hattın onarımını ve ağaç dallarının elektrik tellerine dokunarak olası bir tehlike yaratmaması için de ağaç budama işlemini gerçekleştirdik.

2020 yılının ilk 9 ayında da Kovid-19’a rağmen önlemlerimizi aldık, bölgeye yönelik detaylı bakım planımızı önümüzdeki dönem için hazırladık. Ocak-Eylül döneminde Alanya’da 435,8 km önlem amaçlı çalışma ve ağaç budama işlemi; Gazipaşa’da ise 267,7 km önlem amaçlı çalışma ve ağaç budama işlemi yaptık. Hedefimiz 2021-2025 yatırım döneminde yangın riski yüksek yerlerde hatları yer altına alarak elektrik tellerinden kaynaklı tehlikeleri tamamen ortadan kaldırabilmek.”

