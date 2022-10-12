SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. AEK Larnaca Fnerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? AEK Larnaca Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi!

AEK Larnaca Fnerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? AEK Larnaca Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi!

12.10.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AEK Larnaca Fenerbahçe maçının detayları merak edildi. UEFA Avrupa Ligi 4. haftada AEK Larnaca ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. AEK Fenerbahçe karşılaşmasına az bir zaman kala maçın detayları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, AEK Larnaca Fnerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? AEK Larnaca Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

AEK Larnaca Fnerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? AEK Larnaca Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi!

AEK Larnaca, temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe, AEK Larnaca'ya Güney Kıbrıs'ta mücadele verecek. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta AEK Larnaca maçını 2-0 kazanarak, B Grubu'nda puanını 7'ye yükselterek grup lideri oldu. Liderliği elinde tutmak isteyen takımımız maç hazrılıklarını sürdürüyor. AEK Larnaca Fenerbahçe maçını izlemek isteyenler maç detaylarını araştırıyorlar. İşte maç hakkında merak edilenler...

AEK LARNACA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AEK Larnaca Fenerbahçe maçı 13 Ekim Perşembe günü oynanacak. Maç, 19:45'de başlayacak.

tv maç

AEK LARNACA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

maçı Exxen üzerinden izlenecek. Maç, Exxen üzerinden fulbolseverler için canlı yayınlanacak.

Maçın canlı anlatımını aşağıdaki lin üzerinden takip edebilirsiniz.

https://www.mynet.com/spor/canli-mac-anlatimi-ve-sonuclari/1636915-aek-larnaca-fenerbahce

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nden kötü haber gelebilir!Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nden kötü haber gelebilir!
Icardi'nin paylaşımı bardağı taşırdı! Dönmesi...Icardi'nin paylaşımı bardağı taşırdı! Dönmesi...
Galatasaray'ın ilgilendiği Ronaldo'nun yeni durağı hayranlarını şaşırttıGalatasaray'ın ilgilendiği Ronaldo'nun yeni durağı hayranlarını şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Exxen fenerbahçe larnaka bahçe maçı maçı yayınlanacak maçın maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'in önerisine Türkiye'den ilk yanıt geldi!

Putin'in önerisine Türkiye'den ilk yanıt geldi!

Ankara'da kriz büyüyor! Vatandaşlara SMS gönderildi

Ankara'da kriz büyüyor! Vatandaşlara SMS gönderildi

Volkan Demirel'i şoka uğratan haber için ilk açıklama geldi!

Volkan Demirel'i şoka uğratan haber için ilk açıklama geldi!

''Çocukları yatırdıktan sonra her akşam...''

''Çocukları yatırdıktan sonra her akşam...''

Galatasaray taraftarını adeta delirtti! Maça günler kala ortalığı ayağa kaldıracak kelimeler...

Galatasaray taraftarını adeta delirtti! Maça günler kala ortalığı ayağa kaldıracak kelimeler...

Dursun Özbek açıkladı: ''Yardım edin!"

Dursun Özbek açıkladı: ''Yardım edin!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.