AEK Larnaca Fnerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? AEK Larnaca Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi!

AEK Larnaca, temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe, AEK Larnaca'ya Güney Kıbrıs'ta mücadele verecek. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta AEK Larnaca maçını 2-0 kazanarak, B Grubu'nda puanını 7'ye yükselterek grup lideri oldu. Liderliği elinde tutmak isteyen takımımız maç hazrılıklarını sürdürüyor. AEK Larnaca Fenerbahçe maçını izlemek isteyenler maç detaylarını araştırıyorlar. İşte maç hakkında merak edilenler...
AEK Larnaca Fenerbahçe maçı 13 Ekim Perşembe günü oynanacak. Maç, 19:45'de başlayacak.
maçı Exxen üzerinden izlenecek. Maç, Exxen üzerinden fulbolseverler için canlı yayınlanacak.
Maçın canlı anlatımını aşağıdaki lin üzerinden takip edebilirsiniz.
https://www.mynet.com/spor/canli-mac-anlatimi-ve-sonuclari/1636915-aek-larnaca-fenerbahce
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