AESOB Başkanı Dere: "Stok yapmanın gereği yok"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Sağlık Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalara göre, ülkemizde stok yapılması gereken bir ürün grubu yok. Ne gıdada ne temizlik ürünlerinde ne de ilaç konusunda stok yapmanın gereği yok" dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan Korona virüs salgınının Türkiye’de de görülmesinin ardından paniğe gerek olmadığını belirterek doğru bilgi için Sağlık Bakanlığı’nın takip edilmesi gerektiğini aktardı. Dere, acil durumlarda ortaya çıkan fırsatçılara ve provokatörlere prim verilmemesi gerektiğini belirterek, “Virüs nedeniyle dezenfekte ve gıda ürünlerinde fiyatları üç, beş katına çıkaran fırsatçılara prim verilmemeli. Vatandaşımız, bildiği, tanıdığı ve sattığı ürünlerle kendilerini mağdur etmeyecek esnafımıza güvenmeli, alışverişini ondan yapmalı. Bazı provokatörler piyasalarda panik havası oluşturarak her şeyin biteceğini, azalacağını, sonra bulmakta zorluk çekileceğine dair yanlış yönlendirme yaparak bunu satış fiyatlarına yansıttı. Sağlık Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalara göre, ülkemizde stok yapılması gereken bir ürün grubu yok. Ne gıdada ne temizlik ürünlerinde ne de ilaç konusunda stok yapmanın gereği yok" diye belirtti.