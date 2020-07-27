AESOB Başkanı Dere’den Başkan Böcek’e teşekkür

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, birlik yönetimi, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. AESOB Başkanı Dere, “ Başkan Böcek’e pandemi sürecinde her konuda esnafın yanında yer aldığı ve destek verdiği için teşekkür etti. Başkan Böcek de, “Bu süreçte esnafımızın zor günlerinde yanında olmak bizim görevimizdi” dedi.

Muhittin Böcek, Antalya Esnaf ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile birlik yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmenin gündemini pandemi sürecinde esnafın yaşadığı zorluklar ve büyükşehir belediyesinin esnafa yönelik destekleri oluştururken, AESOB Başkanı Adlıhan Dere Antalya’daki 82 bin esnaf adına Başkan Böcek’e teşekkür etti.

“Her konuda destek oldunuz”

Pandemi sürecinde Başkan Böcek’in her konuda kendilerine destek olduğunu söyleyen Dere, “Meclis kararıyla büyükşehirin kiracısı olan ve faaliyetleri durdurulan esnaflardan kapalı oldukları süre boyunca kiralarının alınmaması, yıllık ilan-reklam vergileri ile yıllık çevre ve temizlik vergilerinin alınmaması esnafımızı bir nebze de olsa rahatlattı” dedi.