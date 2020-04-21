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AESOB Başkanı Dere’den "Esnaf ve güvenilir yerlerden alışveriş yapın" uyarısı

ANTALYA HABERLERİ  | 21.04.2020 10:42 | Son Güncelleme

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan ayı öncesinde gıda alışverişlerinde dikkat edilmesi gerektiğini belirterek mahalle esnaflarından ve güvenilir yerlerden alışveriş yapılması önerisinde bulundu.

AESOB Başkanı Dere’den "Esnaf ve güvenilir yerlerden alışveriş yapın" uyarısı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan ayı öncesinde gıda alışverişlerinde dikkat edilmesi gerektiğini belirterek mahalle esnaflarından ve güvenilir yerlerden alışveriş yapılması önerisinde bulundu. Dere, " Korona virüs nedeniyle vatandaşlarımızın evlerde kaldığı bu günlerde internetten alışverişlerin artması fırsatçılara da ortam hazırlıyor. Fiyatları düşük tutarak merdiven altı temizlik ürünleri, gıda ürünleri satılmaya başlandı. Vatandaşlarımız her zamankinden daha fazla dikkatli olmalı." dedi.
On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala açıklama yapan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Vatandaşlarımız iftar sofralarını en güzel şekilde hazırlamak için alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Korana virüs nedeniyle evlerde kalınan bu günlerde, internet üzerinden gıda alışverişlerine de yönelim arttı. Ancak, hijyen olmayan ve nasıl üretildiği bilinmeyen merdiven altı ürünlere karşı vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Bu süreçte bereket, mağfiret ve paylaşım ayı olan Mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun hareket etmeye özen göstermeliyiz. Alışverişlerimizi yaparken hem israftan kaçınmalıyız hem de alışverişlerimizi en doğru bildiğimiz, güvendiğimiz mahalle esnafımızdan yapmalıyız. Ayrıca, korona virüs nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı gibi önlemler karşısında panik olmaya ve ürünleri stok yapmaya gerek yok. Ülkemizde bir kıtlık söz konusu değil, alışverişlerimizi zamanında yapalım, tanıdığımız, güvendiğimiz esnafımızı tercih edelim yeter” dedi.

"İnternet alışverişinde fırsatçılar"
Ramazan ayının yaklaşması ve korona virüs nedeniyle evlerde kalınan bu günlerde vatandaşın sağlığını hiçe sayan fırsatçıların türediğini vurgulayan Dere, “İlk sahur için sayılı günler kaldı. Ramazan ayı öncesinde hemşehrilerimiz fırsatçılara geçit vermemeli. Korona virüs nedeniyle vatandaşlarımızın evlerde kaldığı bu günlerde internetten alışverişlerin artması fırsatçılara da ortam hazırlıyor. Fiyatları düşük tutarak merdiven altı temizlik ürünleri, gıda ürünleri satılmaya başlandı. Vatandaşlarımız her zamankinden daha fazla dikkatli olmalı. Ucuz diye satılan denetimsiz, merdiven altı diye tabir ettiğimiz biçimde üretilen ürünler hem sağlıksız hem de kalitesiz ayrıca sağlık açısından bir sorun oluştuğunda karşımızda muhatap bulamayız. Alışverişlerimizi mutlaka bildiğimiz, güvendiğimiz gerektiğinde hesap sorabileceğimiz mahalle esnaflarımızdan yapalım ki hem kendi sağlığımızı koruyalım hem de esnafımızın da yaşaması ve ayakta kalmasına katkı sağlayalım. Böylece bir yandan ibadetimizi gerçekleştirirken bir yandan da birlik ve dayanışma anlayışının hakim olduğu Ramazan ayına yakışır bir davranış sergilemiş olalım" diye belirtti.

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