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Afet eğitim yılında ilk eğitim öğretmenlere

25.01.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de, 2021 Yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesiyle birlikte Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde Hakkari’de kalan öğretmenlerine ilk yardım eğitimi veriyor.Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye’de, 2021 Yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesiyle birlikte yarıyıl tatilinde ilde kalan öğretmenlerine Halk Eğitim Merkezi’ndeki ilk yardım eğitimi veriyor.

Türkiye’de, 2021 Yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesiyle birlikte Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde Hakkari’de kalan öğretmenlerine ilk yardım eğitimi veriyor.
Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye’de, 2021 Yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesiyle birlikte yarıyıl tatilinde ilde kalan öğretmenlerine Halk Eğitim Merkezi’ndeki ilk yardım eğitimi veriyor. Halk Eğitim Merkezi’ndeki ilk yardım eğitim programını ziyaret eden Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, ülkede bu yıl, "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edildiğini söyledi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ın talimatlarıyla her kurum, eğitimler ve uygulamalarla afetlere karşı tedbirler almasının önem arz ettiğini ifade eden Müdür Gür, “Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öncellikle yarıyıl tatilinde ilimizde kalan öğretmenlerimizden başlayarak ilkyardım eğitimleri düzenledik. Kurum olarak her zaman, ilkyardım eğitimini alan ve çocukların güvenliği ile ilgilenecek öğretmenlerimizi okullarımızda bulundurmaya özen gösteriyoruz. Burada bizim önemsediğimiz nokta şu. İl içinde acil bir durumda ambulansın ulaşım süresi yaklaşık 5 buçuk dakika; ancak bu ilk 5 buçuk dakikada etrafta ilk yardımı bilen kişilerin ilk müdahaleyi yapmasını istiyoruz. Çünkü beynin oksijensiz kalmasında saniyeler ve dakikalar önemli. Bunun için ilk yardım eğitimini önemsiyoruz. Sağlık Müdürlüğü ile birlikte eğitimlerimize devam edeceğiz. İstediğimiz şu, olay mahallinde acil bir durum oluştuğunda ilk yardımı bilen kişilerin doğru müdahale etmesi ve doğru yönlendirerek, ambulans gelene kadar da doğru bir şekilde uygulama yapması. Hayatta bir lazım olur, tam lazım olur, diyoruz. Okuldaki öğrencilerimizin can sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu ve eğitimlerin büyük önem arz ediyor” dedi.
Dünyanın en değerli varlığı çocuklar olduğunu ifade eden Müdür Gür, “Çocuklar bize emanetler. Bize emanet edilen çocuklarımızın güvenlikleri de öncelikli gelen, önem verdiğimiz hususlardan bir tanesi. Bu konuda okul yöneticileri ve öğretmenlerimizi mümkün olduğu kadar bilgilendirmek ve özellikle onların ilk yardım becerilerini arttırmak istiyoruz. Bu eğitim sonucunda tüm öğretmenlerimiz, müdürlüğümüzün ilkyardım eğitmenleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün eğitmenleriyle beraber verilen seminerler ve eğitimler neticesinde ilk yardım kursunu almış olacaklar. İnşallah ihtiyaç olmaz; ama ihtiyaç olduğu anda da orada ilk yardım eğitimi almış birisinin bulunması, kaza ve ya başka bir durum yaşayanların canını kurtaracaktır. Dolayısıyla bu çalışmalardan dolayı kurumumuzun ilkyardım merkezi bünyesinde çalışan ilk yardım eğitmenlerimize ve bize destek veren Hakkari İl Sağlık Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Halk Eğitim Merkezi’ndeki ilkyardım eğitimine katılan kursiyer Arif Tatlı ise, “Eğitimde bir olay anında ilk yardım konusunda yapabileceğimiz şeyleri öğrendik. Sadece teori olarak değil, uygulamalı olarak bunları gördük ve çok yoğun bir eğitimdi. İlkyardım maketleri üzerinde birçok konuda uygulamalar yaptık. Eğitimleri faydalı buluyorum, herkesin bu eğitimleri alması lazım” dedi.

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