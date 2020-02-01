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Afet ve acil durumlarda Aslanapa ilçesinde toplanma alanları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.02.2020 08:51 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde afet ve acil durumlarda geçici oarak toplanma alanları açıklandı.Aslanapa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişi sağlamak amacıyla, halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği ve fiziksel tehlikesi bulunmayan toplanma alanlarına ait bilgiler açıklandı.Aslanapa ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Pazar yeri ve Hürriyet Mahallesi halı saha yanı toplanma alanı olarak bildirildi.

Afet ve acil durumlarda Aslanapa ilçesinde toplanma alanları

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde afet ve acil durumlarda geçici oarak toplanma alanları açıklandı.
Aslanapa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişi sağlamak amacıyla, halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği ve fiziksel tehlikesi bulunmayan toplanma alanlarına ait bilgiler açıklandı.
Aslanapa ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Pazar yeri ve Hürriyet Mahallesi halı saha yanı toplanma alanı olarak bildirildi.

Afet ve acil durumlarda Aslanapa ilçesinde toplanma alanları

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