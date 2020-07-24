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’Afetlere Hazırlık Yılı’ projesi kapsamında eğitimler tamamlandı

BİLECİK HABERLERİ  | 24.07.2020 13:47 | Son Güncelleme

Bilecik’te ’Afetlere Hazırlık Yılı’ projesi kapsamında verilen eğitimler tamamlandı.AFAD Bilecik İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ’Afetlere Hazırlık Yılı’ projesi kapsamında verilen eğitimlerin sonuncusu da tamamlandı.

Bilecik’te ’Afetlere Hazırlık Yılı’ projesi kapsamında verilen eğitimler tamamlandı.
AFAD Bilecik İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ’Afetlere Hazırlık Yılı’ projesi kapsamında verilen eğitimlerin sonuncusu da tamamlandı. Kurum, kuruluş, STK ve çeşitli birimlere ’Temel Afet Bilinci’ ve ’Yangın Farkındalık’ eğitimleri verilirken, yüzlerce kişiye bina tahliye, yangın, deprem ve diğer afetlerde neler yapılması gerektiği tatbikatla anlatıldı. Eğitim sonrası itfaiye araçlarının tanıtımları yapılarak, yangın söndürme tatbikatları da yapıldı.

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Golpazari
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Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
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