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Afgan uyruklu 499 düzensiz göçmen Ağrı'dan ülkelerine gönderildi

10.06.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'daki geri gönderme merkezinde gözetim altında tutulan 499 kişinin ülkelerine gönderilmesiyle Türkiye'de ocak ayından bu yana yurt genelinde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 35 bin 423'e ulaştı

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afgan uyruklu 499 göçmen, 3 farklı charter seferiyle Ağrı'dan ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Ağrı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ndeki Afgan uyruklu düzensiz göçmenler, 9 ve 10 Haziran'da minibüslere bindirilerek Göç İdaresi Müdürlüğü ve jandarma personeli koordinasyonunda Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilerek salona alındı.

Burada işlemleri tamamlanan 499 düzensiz göçmen, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorlarından geçerek 3 farklı charter seferiyle Afganistan'a gönderildi.

- Bu yıl ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı 35 bin 423'e ulaştı

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yıl 35 bin 423 düzensiz göçmen sınır dışı edildi ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 87 artış sağlandı.

27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan’a uçuşların açılmasından itibaren 12 bin 590’ı, 71 charter seferiyle, 6 bin 700'ü de tarifeli uçakla olmak üzere toplam 19 bin 290 Afgan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi.

Ayrıca yıl başından bu yana 354’ü iki charter seferiyle ve 5 bin 128’i tarifeli uçuşlarla olmak üzere, toplam 5 bin 632 Pakistanlının ülkelerine dönüşleri sağlandı.

10 bin 501’i ise diğer uyruklardan olmak üzere bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 35 bin 423'e ulaştı.

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