Afganistan’daki öğretmenlere “Diksiyon” eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal Afganistan’da görev yapan Türkçe Öğretmenlerine “Diksiyon” eğitimi verdi.

Afgan- Türk Maarif okulları bünyesinde Türkçe öğretmeni Kamil Önal moderatörlüğünde gerçekleşen eğitime Afganistan’da görev yapan Türkçe Öğretmenleri katıldı. Çalışma Afganistan Türk okullarında görev yapan Türkçe eğitmenlerinin diksiyon alanında kendilerini geliştirmeleri amacıyla çevrimiçi yapıldı.

Bu arada konunun ilgi çekici olması sebebiyle Afganistan’da Türkçe öğrenimi gören öğrenciler de sunuma katılmak istediklerini belirttiler.

“Diksiyon” eğitiminde konuşan Dekan Yardımcısı Topçuoğlu Ünal, “Fiilen orada olamasak da sizlerle bir arada olmak, beni çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Güzel konuşma (diksiyon) yani eskilerin deyimiyle belâgat bir sanattır. Hiç kimse doğuştan güzel konuşma yeteneğiyle ya da daha doğru bir ifadeyle hatip olarak doğmaz. Zamanla hitabet sanatının incelikleri öğrenilerek konuşma yeteneği geliştirilir. Kişinin iş ve özel hayatındaki başarısı hitabet sanatının inceliklerini bilmesine ve böylece insanları etkilemesine bağlıdır. Sizler de bugün burada bu amaçla toplandınız. Bu sebeple hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

