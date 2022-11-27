Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir mutlu! Yalı Çapkını dizisi kendi rekorunu kırdı

Yalı Çapkını Seyran ve Ferit'in yaşadıkları sosyal medyada gündemde. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, gibi ünlü isimler yer alıyor.

Her bölümü olay olan Yalı Çapkını; her üç kategoride de cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

Dizi hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak sezonun reyting rekorunu kıran yapımı oldu.

Yalı Çapkını reyting haberleri sonrası "Ferit ve Seyran atışmaları şahane", "Bazen saçmalıyor ama güzel","Dizi çok saçma" yorumları yapıldı.

YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜMDE NE OLDU?

Suna’nın konaktan çıktığını haber alan Halis Ağa her şeyi öğrenince Suna’nın kendileriyle yalıda yaşaması için Kazım’ı ikna etti. Halis Ağa’nın torun isteğini tekrar dile getiren Ferit, Seyran’la yarım kalan masa tenisi maçını tamamladı ve maçı kazandı. Seyran’ın kendisini istememesini yediremeyen Ferit; Yusuf’u çağırarak ona Seyran’ı çok kızdıracak bir soru sordu.



