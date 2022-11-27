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  4. Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman gelen kötü yorumlara sitem etti

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman gelen kötü yorumlara sitem etti

27.11.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde sevgilisinin evli olduğunu bile bile bir ilişki içinde olan bir karaktere hayat veren Buçe Buse Kahraman son dönemde değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Gündemde olan Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman gelen kötü yorumlara sitem etti.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman gelen kötü yorumlara sitem etti

İlk olarak Çarpışma dizisiyle ekran karşısına geçen Buçe Buse Kahraman, Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Lila karakteriyle akıllara kazınmıştı. Uyanış Büyük Selçuklu, Baş Belası ve Ben Gri gibi yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veriyor.
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Yalı Çapkını dizisinde sevgilisinin evli olduğunu bile bile bir ilişki içinde olan bir karaktere hayat veren Buçe Buse Kahraman 'Yasemİnce İtiraflar' programına konuk oldu.

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"Kötü yorumlar var" diyerek konuşmasına devam eden Yalı Çapkını'nın Pelo'su "Yapmayın, bizler de duyguları olan insanlarız. Bazen çok acımasızca eleştiriliyor ve her şeyden önce karşıdaki insan işini yapıyor, bu da işin bir parçası. Onu karakterden ayırmak gerekiyor. Onu da körü körüne bağlanan insanların çoğu yapamıyor. Ama bizler aslında iyi insanlarız" diyerek sitem etti.

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