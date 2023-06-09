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Afrika ülkelerinden gelen yatırımcılar Çerkezköy’de

09.06.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika ülkelerinden gelen iş adamları ve yatırımcıları, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Afrika ülkelerinden gelen yatırımcılar Çerkezköy’de

Gerçekleştirilen programa Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Eyalet İşleri ve Hükümetten Sorumlu Devlet Bakanı Honorale Dr. Monıcah Mavhunga, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, iş adakları ve Afrikalı yatırımcılar katıldı. Afrika ülkeleri ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmenin iki ülke açısından da sağlayacağı faydalardan bahseden Oda Başkanı Ahmet Çetin, “Bizler ticaretin gelişmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Dün olduğu gibi bugün de yarın da iş dünyasıyla görüşmelerimiz devam edecektir. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Bugün burada Afrika birliğinden gelen iş dünyasının bakan ve iş adamları, yatırımcılarla bir araya geldik hepiniz hoş geldiniz. Her şeyi üretebilirsiniz ancak bu ürünleri yurt dışına pazarlayamazsanız, ticaret olmazsa ürettiğiniz bir anlam kazanmamaktadır. Bu sebeple dış ticaretin artması için Oda Başkanı olarak, yönetim ve meclis yüksek istişare kurulu olarak ne gerekirse yapmak için buraya geldik. Önümüzdeki yıllarda ticaretin ülke sınırlarını aşması için bizler dünya iş insanları ile çalışmayı hedefliyoruz ve bunu başaracak ekibimiz ve kadromuz mevcuttur” diye konuştu.

"ÇERKEZKÖY OSB’DEN 7 MİLYAR EUROLUK İHRACAT YAPILIYOR”

Çerkezköy’ün Organize Sanayi Bölgeleri ile Türkiye’nin en büyük üretim üstlerinden birine sahip olduğunu kaydeden Çetin, “Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı 3 ilçe ve 4 OSB bulunmaktadır. Bununla birlikte 7 milyar euroluk sadece ve sadece Çerkezköy OSB’den yurt dışına ihracat yapılmaktadır. Ayrıca Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin 95 bin SGK’lı çalışanı bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

“BÖLGEMİZDE BİRÇOK ALANDA ÜRETİM YAPILMAKTA”

Başkan Çetin, “Bölgemizde ağır sanayiden ilaç sektörüne, kimya sektöründen tekstil sektörüne birçok alanda üretim yapılmakta. Üretilen ürünler buradan dünya pazarına hem deniz yoluyla hem demir yoluyla hem de kara taşımacılığı ve hava yoluyla yapılabilmektedir. Ticaret, ilk önce bir araya gelmekle ürünlerin sunumuyla ve beğenilmesiyle başlar. Ticaretin devamı için arzu edilen kalitede ürün ihtiyaçları karşılandığı takdirde ticaret sürekli hale gelir. Bunun için bizim bölgemizdeki sanayide birinci hedef en kaliteli ürünü üreterek en ekonomik şekilde dünya pazarına sunmaktır” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA PAZARINDAN ÇOK DAHA FAZLA PAY ALMAYI HEDEFLİYORUZ”

Gelecek yıllarda dünya pazarından çok daha fazla pay almayı hedeflediklerini ve karşılıklı iş birlikleri yapmayı planladıklarını vurgulayan Çetin, “Cumhurbaşkanımız bütün dünya ülkeleriyle ticareti çok fazla önemsemekte lakin Afrika’nın bizim için ayrı bir önemi vardır. Ticareti artırmak için hem ülkeler arasındaki anlaşmalar hem de bizim sanayicilerimizin sizlere ulaşması için hükümetimiz oldukça fazla çaba sarf etmektedir” ifadelerine yer verdi.

“HERKES SÖZ VERİR TÜRKLER YAPAR”

10’dan fazla Afrika ülkesinde bizzat bulunduğunu söyleyen Çetin, “Somali’de bulunan Afrika Birliği Komutanı Hamison’un bir sözü vardı ‘Herkes söz verir Türkler yapar.’ Bizler ticaretin gelişmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Dün olduğu gibi bugün de yarın da iş dünyasıyla görüşmelerimiz devam edecektir. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Gerçekleşen konuşmaların ardından üyelerimiz iş insanları ile B2B Görüşmelerini gerçekleştirdi. Odada gerçekleşen programın ardından Afrikalı heyet, bölgede faaliyet gösteren ev aletleri, kozmetik, mobilya, iç dekorasyon, nakışlı kumaş ve tekstil firmaları gibi birçok noktasına ziyaret gerçekleştirdi.

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