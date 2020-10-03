Afrin'deki bombalı araç saldırısının faili olduğu değerlendirilen zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesinde, 2 kişinin yaralandığı bombalı araç saldırısını gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki gün Afrin'de bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 sivilin yaralandığı anımsatıldı.

Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab yerel kolluk birimlerince zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Ekim'de, Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde bulunan El Nayrouz Kavşağı'nda bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 sivilin yaralanması olayının faili olduğu değerlendirilen bir şahıs, Afrin yerel kolluk kuvvetleriyle yapılan koordineli çalışma sonucu yakalanmıştır."

