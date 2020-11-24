Afrin'deki bombalı terör saldırısı

Hatay Valiliği, Suriye'nin Afrin bölgesinde iki kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili, "Yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 16.35 sıralarında Afrin merkez Eşrefiye Mahallesi'nde meydana gelen bombalı aracın patlaması olayında iki kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

