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Afşin'de yetiştirilen Koçovası sarımsağı coğrafi işaret olarak tescillendi

14.07.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afşin'de yetiştirilen Koçovası sarımsağı coğrafi işaret olarak tescillendi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yetiştirilen Koçovası sarımsağı için coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlbey Demir, AA muhabirine, ilçenin ilk coğrafi işaretli ürününe kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Koçovası sarımsağının ilçe için önemli bir değer olduğunu ve bugün itibarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildiğini belirten Demir, sarımsak ekim alanını genişletme çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Tescillenen sarımsağın tadı, aroması, içerindeki vitamin ile diğerlerinden çok farklı olduğunu dile getiren Demir, "Almış aldığımız coğrafi işaretle dişlerinin büyüklüğü ve dayanıklılığıyla dikkati çeken sarımsağın pazar değeri daha da artacak. Allah nasip ederse üretim yapan çiftçilerimize ciddi manada katma değer kazandıracak. Kurum olarak her üründe olduğu gibi yaygınlaştırma çalışmalarını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Koçovası Mahallesi Muhtarı Ali Kıraç da hem hasat hem de tescil sevinci yaşadıklarını söyledi.

Bölge halkının yüzde 90'ının en önemli gelir kaynağının sarımsak olduğunu ifade eden Kıraç, "Bu sarımsağı Türkiye ve dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Mahallemizde üretilen sarımsağın coğrafi işaret tescil belgesi alması bunun ilk adımı oldu." dedi.

Çiftçilerden Hüseyin Gökdoğan da sarımsak tüccarlarının ürünlerini almak için birbirleriyle yarıştıklarını dile getirdi.

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