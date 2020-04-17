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“Afyon İçin Vefa Vakti” kampanyasına büyük destek

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 17.04.2020 11:54 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla düzenlenen “Afyon İçin Vefa Vakti” kampanyasında toplanan 10 biden fazla gıda paketi, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Afyonkarahisar Ticaret Borsası (ATB), Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ESOB), AFSİAD, TÜMSİAD, Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın işbirliğinde düzenlenen "Afyon İçin Vefa Vakti” kampanyası büyük ilgi gördü.Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kampanyaya gösterilen duyarlılıktan dolayı tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla düzenlenen “Afyon İçin Vefa Vakti” kampanyasında toplanan 10 biden fazla gıda paketi, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Afyonkarahisar Ticaret Borsası (ATB), Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ESOB), AFSİAD, TÜMSİAD, Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın işbirliğinde düzenlenen "Afyon İçin Vefa Vakti” kampanyası büyük ilgi gördü.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kampanyaya gösterilen duyarlılıktan dolayı tüm hayırseverlere teşekkür etti. Düzenlenen bu kampanyada hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturduklarını söyleyen Başkan Zeybek, “ATSO Başkanımız Hüsnü Serteser ile kampanyayı istişare ettik. İş adamlarımıza duyuru yaptık. Ticaret ve Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız, MÜSİAD, AFSİAD, TÜMSİAD, Esnaf ve Sanatlarlar Odalar Birliğimiz ve hayırseverlerimizle birlikte 10 bin gıda paketi hedeflemiştik. Hayırseverlerimiz çok duyarlı oldu. 7’den 77’ye herkes yardım etmek için gayret sarf etti. Hedefimizi aştığımızı ifade edebilirim” dedi.

“Devlet ve millet el ele”
Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahiplerine yardım paketlerinin ulaşacağını ifade eden Başkan Zeybek, şöyle konuştu:
“Önümüzdeki hafta Ramazan-ı Şerif başlıyor. Ramazan ayından önce ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bize emanet edilen bu gıda yardımlarını ulaştıralım diyerek yola çıktık. Yardım kolileri görevlilerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek teslim edecekler. Emeği geçen herkese ve yardım eden hayır sahiplerimize teşekkür ediyorum. Özellikle yardımları ile bizleri onurlandıran ve gururlandıran anaokulu öğrencilerimiz de kumbaralarını bağışlayarak destek oldular. Üniversite öğrencilerimiz de harçlıklarından biriktirdiklerini dekan yardımcımız ile bizlere ulaştırdılar. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Milletimizdeki bu birliktelik duygusu olduğu sürece Allah’ın izni ile sırtımız yere gelmeyecektir. Birimiz hepimiz ve hepimiz birimiz için diyoruz.”

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