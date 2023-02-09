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Afyonkarahisar galericiler esnafından deprem bölgesine yardım

09.02.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar VİP oto galericiler esnafı deprem bölgesine yardım malzemesi gönderdi.

Afyonkarahisar galericiler esnafından deprem bölgesine yardım

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen şiddetli depremlerin ardından afet bölgesine destek için Afyonkarahisar’da başlatılan yardım seferberliği sürüyor. Afyonkarahisar’da başta valilik, belediye ve yardım kuruluşlarınca başlatılan yardım çalışmaları ile beraber halk ve esnaflar da yardım çalışmalarına destek olmaya devam ediyor. Kendi aralarında organize olan VİP Oto Galericiler esnafı, içerisinde 30 bin ekmek, 100 adet köy ekmeği, çocuk bezi, çocuk maması, kuru baklagil, makarna, şeker ve kuru gıdada malzemeleri başta olmak üzere birçok yardım malzemesi bulunan araçları deprem bölgesine gönderdi. Ramazan Tekin, Mustafa Duran, Mustafa Özdemir, Enes Doğan öncülüğünde toplanan yardım malzemeleri afet bölgesi Hatay’ın İskenderun ilçesine gönderildi. VİP oto galericiler esnafından Ramazan Tekin yaptığı açıklamada, ellerinden gelen yardımı deprem bölgesi için yapacaklarını ifade ederek kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

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