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  4. Afyonkarahisar Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp’den Başkan Mustafa Çöl’e ziyaret

Afyonkarahisar Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp’den Başkan Mustafa Çöl’e ziyaret

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 22.01.2020 15:43 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İkbal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Başkan Mustafa Çöl’e iade-i ziyarette bulundu.Başkan Mustafa Çöl tarafından Sandıklı Belediyesi önünde karşılanan Tuğgeneral Osman Alp, makam odasında kendisiyle karşılıklı istişarelerde bulundular.Sıcak ve samimi bir havada gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Çöl’e, komutan tarafından kabartma desenli Türkiye haritası hediye edildi.Ziyaretin sonunda Sandıklı U14-U16 Genç takımıyla Sandıklı Belediyesi önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Tuğgeneral Osman Alp, sporculara başarılar dileyerek, Belediye Başkanı Mustafa Çöl’e göstermiş olduğu misafirperverliğin yanında yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Afyonkarahisar Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp’den Başkan Mustafa Çöl’e ziyaret

Afyonkarahisar İkbal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Başkan Mustafa Çöl’e iade-i ziyarette bulundu.
Başkan Mustafa Çöl tarafından Sandıklı Belediyesi önünde karşılanan Tuğgeneral Osman Alp, makam odasında kendisiyle karşılıklı istişarelerde bulundular.
Sıcak ve samimi bir havada gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Çöl’e, komutan tarafından kabartma desenli Türkiye haritası hediye edildi.
Ziyaretin sonunda Sandıklı U14-U16 Genç takımıyla Sandıklı Belediyesi önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Tuğgeneral Osman Alp, sporculara başarılar dileyerek, Belediye Başkanı Mustafa Çöl’e göstermiş olduğu misafirperverliğin yanında yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Afyonkarahisar Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp’den Başkan Mustafa Çöl’e ziyaret

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