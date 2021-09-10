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Afyonkarahisar Gastronomi Konağı açıldı

10.09.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Gastronomi Konağı açıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesince hayata geçirilen Afyonkarahisar Gastronomi Konağı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Burmalı Mahallesi Ulu Güllük Caddesi üzerinde bulunan ve Afyonkarahisar'ın Coğrafi İşaret Belgesi almış tescilli ürünlerinin sunulacağı konağın açılışında bir konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'ın iddialı bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin basamakları birer birer değil, daha hızlı çıktığını aktaran Çiçek, "Her alanda hiçbir alanı boş bırakmadan bütün kurumlarımız el ele büyük bir seferberlik içerisinde bu şehri marka şehir yapmak için canla başla çalışıyoruz. Her alanda varlığımızı gösteriyoruz. İşte ticaret odası başkanımız burada." dedi.

Türkiye'nin en iyi ticaret odası en çalışkan en kurumsal ticaret odası olması için mücadele verdiklerini belirten Çiçek, şöyle konuştu:

"İl Genel Meclisi Başkanımız burada. Bütün köyleri ile bütün yaptığı yeniliklerle en iyisi olmak için çaba veriyor. Afyonkarahisar Belediyesi de Jandarma Komutanızı, üniversitemiz burada gururumuz. Türkiye Cumhuriyeti son zamanlarda uluslar arası yaptığı organizasyonlarla zaten damga vurmuştu. Bizde Afyonkarahisar olarak ülkemizin bu çıkışına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Afyonkarahisar Belediyesi Mehmet Zeybek ise 31 Ekim 2019'da Gastronomi Şehri ilan edildiklerinin belirtti.

Unesco'nun kendilerinden istediği şartları teker teker yerine getirdiklerini ifade eden Zeybek, "Bu Gastronomi Konağı da bu şartlardan biri. Biraz sonra açılışını gerçekleştireceğimiz Gastronomi Konağı, bin 150 metrekare alan üzerine 750 metre kare kapalı alanı olan içerisinde 16 tane odası var. Her odasına ilin tescilli bir ürünün adını verdik. İnşallah bundan sonra yöresel ürünlerimizden oluşan lezzet paketlerini burada halka, misafirlere sunmaya başlayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Daha sonra Gastronomi Konağı'nın açılış kurdelesi kesildi.

Kurdele kesilmesinin ardından Gastronomi Konağı gezilirken, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

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