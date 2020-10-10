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Afyonkarahisar İkbal Termal Otel, "Dünyanın En İyi Otelleri" listesine girdi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 10.10.2020 14:25 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İkbal Termal Otel, "Dünyanın En İyi Otelleri" listesine girdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar İkbal Termal Otel & SPA, Conde Nast Traveler dergisinin "Okur Seyahat Ödülleri 2020" sıralamasında "Dünyanın En İyi Otelleri" listesine girdi.

Otelin Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kırımlıoğlu, AA muhabirine, Conde Nast Traveler dergisinin 1988 yılından itibaren dünyanın en iyi otellerini okuyucuları için değerlendirdiğini aktardı.

"Okur Seyahat Ödülleri 2020" değerlendirmesinde ülkeler, şehirler, oteller, seyahat acenteleri ve hava yolu firmalarının yer aldığını belirten Kırımlıoğlu, şunları kaydetti:

"Conde Nast Traveler dergisi, uluslararası anlamda saygın ve 5 milyon 600 bin üyeye sahip bir platform. Bu yılki 'Okur Seyahat Ödülleri 2020' değerlendirmesinde 'Dünyanın En İyi Otelleri' kategorilerindeki 'En İyi Destinasyon Spa Resort' sıralamasında 3'üncü, "En İyi Spa Resort" sıralamasında 4'üncü olmuştur."

Kırımlıoğlu, dünyanın en iyi otelleri arasında elde edilen başarıda İkbal Grubu Yönetim Kurulu ve Otel Genel Müdürü Ali Ulvi Gümüşhan'ın yenilikçi vizyonu ile üst hizmet anlayışını Türk misafirperverliğiyle harmanlayan ekibinin etkili olduğunu vurguladı.

Otellerinin her zaman hizmette misafir memnuniyetini ön planda tuttuğunu aktaran Kırımlıoğlu, "Tarihi ve kültürel şehrimiz aynı zamanda termal ile gastronominin de başkentidir. Afyonkarahisar'ı ve ülkemizi bu platformda temsil etmekten dolayı onur ve gurur duyuyoruz. Ayrı zamanda bu başarı kendimizi daima misafirlerimizin beklentilerini aşmaya adadığımızın kanıtıdır." ifadesini kullandı.

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