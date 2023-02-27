Afyonkarahisar İl Müftülüğü deprem bölgesinde

Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner başkanlığında vaiz, din görevlileri ile Kur’an kursu öğreticilerinden 7 kadın ve 5 erkekten oluşturulan ekip tarafından Hatay’ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde depremzedelere yönelik "Manevi Destek" hizmeti gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına taziye ziyareti, öğle, ikindi ve akşam namazlarına müteakip farklı camilerde cemaate yönelik Kur’an-ı Kerim, dua ve sohbet programları ile çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.



