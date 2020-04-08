"Afyonkarahisar-öğrenci el ele sağlıklı ve güçlü gelecek günlere" kampanyası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Erenler Mahallesi'ndeki apart, yurt ve dairelerin kira ödemelerinin ertelenmesi amacıyla "Afyonkarahisar-öğrenci el ele daha sağlıklı ve güçlü gelecek günlere" isimli bir kampanya başlatıldı.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Erenler Mahallesi Muhtarı Hasan Çavlan öncülüğünde başlatılan kampanyayla ilgili rektörlük toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok öğrencinin kira ödemeleri konusunda sıkıntı yaşadıklarına ilişkin serzenişlerinin olduğunu hatırlattı.

YÖK'ün aldığı kararla uzaktan öğretime geçildiğini aktaran Karakaş, kararın ardından öğrencilerin, barındığı apart, yurt ve evlerini terk ederek memleketlerine döndüğünü belirterek, öğrencilerden özellikle ev, apart ve yurtlarının kira ödemeleriyle ilgili yardım edilmesi konusunda mesajlar aldığını söyledi.

Mesajlarda başka illerdeki uygulamalardan da bahsedildiğini anımsatan Karakaş, "Bizler de bu doğrultuda mahalle muhtarı ile bir görüşme yaptık ve kendisinin zaten bir kampanya başlattığını gördük. Bizler de başlatılan bu kampanyaya destek olmak ve öğrencilerimizin taleplerini kamuoyuna iletmek adına buradayız." dedi.