YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. "Afyonkarahisar-öğrenci el ele sağlıklı ve güçlü gelecek günlere" kampanyası

"Afyonkarahisar-öğrenci el ele sağlıklı ve güçlü gelecek günlere" kampanyası

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 08.04.2020 18:45 | Son Güncelleme

"Afyonkarahisar-öğrenci el ele sağlıklı ve güçlü gelecek günlere" kampanyası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Erenler Mahallesi'ndeki apart, yurt ve dairelerin kira ödemelerinin ertelenmesi amacıyla "Afyonkarahisar-öğrenci el ele daha sağlıklı ve güçlü gelecek günlere" isimli bir kampanya başlatıldı.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Erenler Mahallesi Muhtarı Hasan Çavlan öncülüğünde başlatılan kampanyayla ilgili rektörlük toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok öğrencinin kira ödemeleri konusunda sıkıntı yaşadıklarına ilişkin serzenişlerinin olduğunu hatırlattı.

YÖK'ün aldığı kararla uzaktan öğretime geçildiğini aktaran Karakaş, kararın ardından öğrencilerin, barındığı apart, yurt ve evlerini terk ederek memleketlerine döndüğünü belirterek, öğrencilerden özellikle ev, apart ve yurtlarının kira ödemeleriyle ilgili yardım edilmesi konusunda mesajlar aldığını söyledi.

Mesajlarda başka illerdeki uygulamalardan da bahsedildiğini anımsatan Karakaş, "Bizler de bu doğrultuda mahalle muhtarı ile bir görüşme yaptık ve kendisinin zaten bir kampanya başlattığını gördük. Bizler de başlatılan bu kampanyaya destek olmak ve öğrencilerimizin taleplerini kamuoyuna iletmek adına buradayız." dedi.

-"Afyonkarahisar’ın bu süreçten yüz akıyla çıkacağına inanıyorum"

Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Karakaş, "Bu dönemi millet olarak yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla atlatacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda da ülkemizde çeşitli şekillerde dayanışma kampanyalarının yürütüldüğünü biliyoruz. Afyonkarahisar olarak bu zorlu süreçten yüz akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Öğrencilerimize yönelik bu özverili kampanyaya apart, yurt ve daire sahiplerinin destek olmasını bekliyorum. Bu anlamda bütün muhataplarımıza, 'Destek ol, elini taşın altına koy' demek istiyorum." dedi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da kampanyaya ilişkin, "İlimizde öğrencilere kiraya verilmiş olan mülklerin sahipleri, öğrenciler adına bir empati yaparak belirli bir süreyi onlardan para almadan geçirmeleri için anlayış bekliyoruz. 3-4 aylık bu sürenin yarısının öğrencilerden, diğer yarısının ise mülk sahiplerinden fedakarlık göstermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Kampanyaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de destek çağrısında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki... Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki...
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar kampanya Öğrenci Üniversite

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hedef 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu

Hedef 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu

Akdeniz Belediyesi, anneleri sevindirdi

Akdeniz Belediyesi, anneleri sevindirdi

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:59
Sabah
06:25
Öğle
13:05
İkindi
16:42
Akşam
19:35
Yatsı
20:55

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Meryem Eczanesi
Merkez
Özgündüz Eczanesi
Merkez
Sevgı Eczanesi
Merkez
24 Eylül Eczanesi
Bolvadin
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
Ekin Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Afyonkarahisar’da Korona virüs denetimleri arttı

Afyonkarahisar’da Korona virüs denetimleri arttı

İscehisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ilk toplantısını yaptı

İscehisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ilk toplantısını yaptı

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.