Afyonkarahisar Valiliği, organize suç örgütlerine karşı vatandaşları uyardı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği, İhsaniye ilçesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticileri tarafından kurulduğu öne sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gazlıgöl beldesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletme yöneticilerinin önceden satış yaptıkları ve tapularını alamayan müşterilerinin, "devre mülklerinin satılacağı, kiralanacağı ve daha lüks devre mülklerle değiştirileceği" vaatleriyle 300 kişinin, bankalardan 20 ila 100 bin lira arasında değişen rakamlarda kredi çekerek dolandırılması üzerine çalışma başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, uzun süren çalışmaların ardından jandarma ekiplerinin Afyonkarahisar ve İzmir'deki operasyonda, 34 şüphelinin ev ve iş yerinde yaptığı aramalarda, çok sayıda yazarkasa, pos cihazı, tapu, belge ve dokümana da el konulduğu aktarıldı.