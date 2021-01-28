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Afyonkarahisar Valiliği, organize suç örgütlerine karşı vatandaşları uyardı

28.01.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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Valilik, İhsaniye ilçesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticileri tarafından kurulduğu öne sürülen organize suç örgütünün mağduru olan vatandaşlardan, savcılık ve jandarmaya başvurmasını istedi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği, İhsaniye ilçesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticileri tarafından kurulduğu öne sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gazlıgöl beldesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletme yöneticilerinin önceden satış yaptıkları ve tapularını alamayan müşterilerinin, "devre mülklerinin satılacağı, kiralanacağı ve daha lüks devre mülklerle değiştirileceği" vaatleriyle 300 kişinin, bankalardan 20 ila 100 bin lira arasında değişen rakamlarda kredi çekerek dolandırılması üzerine çalışma başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, uzun süren çalışmaların ardından jandarma ekiplerinin Afyonkarahisar ve İzmir'deki operasyonda, 34 şüphelinin ev ve iş yerinde yaptığı aramalarda, çok sayıda yazarkasa, pos cihazı, tapu, belge ve dokümana da el konulduğu aktarıldı.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, aynı yollarla mağdur olan vatandaşların savcılığa ve jandarmaya başvurmaları gerektiği ifade edildi.

İl Jandarma Komutanlığının paylaştığı görüntülerde ise şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar ile el konulan çok sayıda belgelerle gözaltı işlemleri yer alıyor.

- Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Ocak'ta ilçeye bağlı Gazlıgöl beldesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticilerince kurulduğu öne sürülen organize suç örgütünün önceki yıllarda işletmelerinden satış yaptıkları müşterilerini, devre mülklerinin satılacağı ve kiralanacağı, tapu verileceği, lüks devre mülklere geçiş yapılacağı vaatleriyle kandırılarak para topladıkları iddiası üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekipler, 4'ü işletme sahibi, 9'u yönetici, 23'ü satış temsilcisi 36 şüpheliden 34'ü yakalanmıştı. Bir şüpheli savcılık talimatıyla salıverilmiş, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 33 zanlıdan 19'u tutuklanmış, 5'ine ev hapsi verilmiş, 9'u ise adli kontrol şatıyla serbest bırakılmıştı.

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