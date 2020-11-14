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Afyonkarahisar'da 11 bin 18 sentetik hapın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 14.11.2020 10:59 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da 11 bin 18 sentetik hapın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 11 bin 18 sentetik hapın ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan İ.A, N.T, M.A. ile C.B, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Kasım'da İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamamış, araçtaki İ.A. ile N.T'nin şüpheli tavırları üzerine aracı takibe almıştı.

Otomobilin bir dinlenme tesisinde başka bir araçla birlikte hareket ettiğini tespit eden ekipler, diğer araçta da arama yapmak istemiş ancak polis ekiplerinden kaçarak izini kaybettiren şüphelilerin, aracı İhsaniye ilçesine bağlı Osman köyüne bıraktığı belirlenmişti.

Polis ekipleri, araçta yaptığı aramada 7 bin 714, şüphelilerin kaçtığı güzergahtaki arazide de poşet içerisinde 3 bin 304 sentetik hap ele geçirmişti.

Ekipler, önce uygulama noktasında durdurdukları otomobildeki İ.A. ile N.T'yi ardından kaçan şüpheliler M.A. ile C.B'yi gözaltına almıştı.

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