YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar’da 14 Mart Tıp Bayramı

Afyonkarahisar’da 14 Mart Tıp Bayramı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 14.03.2020 11:05 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Tabipler Odası öncülüğünde Kocatepe Atatürk anıtına çelenk sunuldu.Gerçekleştirilen törene, Afyonkarahisar Tabipler Odası Başkanı Dr.

Afyonkarahisar’da 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Tabipler Odası öncülüğünde Kocatepe Atatürk anıtına çelenk sunuldu.
Gerçekleştirilen törene, Afyonkarahisar Tabipler Odası Başkanı Dr. Alev Türe ile birlikte kentteki sağlık kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

"Yüreğinde insan sevgisiyle bu görevi icra eden tüm meslektaşlarımın bayramını kutluyorum"
Tören sonrası konuşma yapan Başkan Türe, 14 Mart Tıp Bayramı’nın kendileri için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, tüm meslektaşlarının gününü kutladı.
Türe, “Bizler için çok önemli bir gün. Haklı bir mücadelenin sonunda elde edilmiş bütün duyarlılıkla tıp öğrencilerinin başlatmış olduğu bir günün kutlaması. Hekimlik çok büyük özveri isteyen, fedakarlık isteyen, zaman isteyen kendinden götüren, kendine de çok şeyler katan ulvi bir meslek. Bu mesleği yaparken her zaman olduğu gibi şimdi de yanımızda olan neferlerimiz; sağlık çalışanlarımız var. Onlarla beraber bir ekip olarak güzel işler başardığımızı düşünüyoruz. Bir hastanın, bir çocuğun, bir annenin iyi olup evine giderken yüzündeki mutluluk yüreğindeki huzur, coşku bunun hiçbir şeyle karşılığı olamaz. Bunu ne parayla ne evle, malla mülkle hiçbir şeyle karşılığı olamaz. O yüzden bu güzel görevi meslek onuruyla icra eden, meslek etiğine uygun icra eden, yüreğinde insan sevgisiyle bu görevi icra eden tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramını saygı ve sevgiyle kutluyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Eskişehir iç sularında av yasağı başlıyor

Eskişehir iç sularında av yasağı başlıyor

Apartmanın üçüncü katından düşen çocuk öldü

Apartmanın üçüncü katından düşen çocuk öldü

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Korona paniği asılsız çıktı...O kadın hastane odasında şimdi dantel örüyor

Korona paniği asılsız çıktı...O kadın hastane odasında şimdi dantel örüyor

Kılıç’tan ’14 Mart Tıp Bayramı’ mesajı

Kılıç’tan ’14 Mart Tıp Bayramı’ mesajı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:42
Sabah
07:04
Öğle
13:12
İkindi
16:32
Akşam
19:11
Yatsı
20:27

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Bahar Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Sevgı Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Bolvadin
Hilal Eczanesi
Cobanlar
Hayat Eczanesi
Dinar
Sare Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Şuhut’a atanan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Erel göreve başladı

Şuhut’a atanan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Erel göreve başladı

Sandıklı Belediyesi kendi serasında yetiştirdiği çiçekleri kamu kurumlarına hediye ediyor

Sandıklı Belediyesi kendi serasında yetiştirdiği çiçekleri kamu kurumlarına hediye ediyor

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Çevik'denBalkanlıoğlu'na Ziyaret

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Çevik'denBalkanlıoğlu'na Ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.