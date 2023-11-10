Afyonkarahisar’da 4 araçlı zincirleme kaza

Kaza, merkez kanlıca mahallesi Şehit Murat Düger caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.D, yönetimindeki 03 DD 140 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek M.G, kontrolündeki 03 AEY 314 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç 03 AEV 930 plakalı araca 03 AEV 930 plakalı aracın da 03 ADT 959 plakalı araca çarpması ile zincirleme kaza meydana geldi. 4 araçta da maddi hasar meydana gelirken 03 AEY 314 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Z.G, yaralandı. Yaralı şahıs çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

