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Afyonkarahisar’da 4 araçlı zincirleme kaza

10.11.2023 11:43 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar merkezinde 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada şans eseri bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkez kanlıca mahallesi Şehit Murat Düger caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.D, yönetimindeki 03 DD 140 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek M.G, kontrolündeki 03 AEY 314 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç 03 AEV 930 plakalı araca 03 AEV 930 plakalı aracın da 03 ADT 959 plakalı araca çarpması ile zincirleme kaza meydana geldi. 4 araçta da maddi hasar meydana gelirken 03 AEY 314 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Z.G, yaralandı. Yaralı şahıs çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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