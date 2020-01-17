Afyonkarahisar'da 4 yıldır aranan şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 11 suçtan aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "tehdit, hakaret, basit cinsel saldırı, basit yaralama, hırsızlık, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi 11 ayrı suçtan 4 yıldır aranan A.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin Afyonkarahisar'daki evine geldiği bilgisi üzerine, düzenlediği operasyonda, A.A.'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

