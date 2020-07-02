YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar’da açık pazar yerlerinde düğün organizasyonu yasağı esnetildi

Afyonkarahisar’da açık pazar yerlerinde düğün organizasyonu yasağı esnetildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 02.07.2020 14:28 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediye Meclisi aldığı karar ile Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında açık alanlarda düğün yapılması yasağını esneterek yarı açık pazar yerlerinin düğün, sünnet ve nişan gibi organizasyonlarda kullanılmasına izin verdi.Afyonkarahisar’da Covid-19 süreci boyunca pazar yerlerinde düğün, nişan ve sünnet gibi organizasyonları yapmak isteyen vatandaşlara belediye meclis kararıyla izin verildi.Konuya ilişkin vatandaşlardan bu yönde yoğun bir talep geldiğini aktaran Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Vatandaşlardan talep geliyordu kapalı pazar yerlerinde düğün yapılması konusunda.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi aldığı karar ile Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında açık alanlarda düğün yapılması yasağını esneterek yarı açık pazar yerlerinin düğün, sünnet ve nişan gibi organizasyonlarda kullanılmasına izin verdi.
Afyonkarahisar’da Covid-19 süreci boyunca pazar yerlerinde düğün, nişan ve sünnet gibi organizasyonları yapmak isteyen vatandaşlara belediye meclis kararıyla izin verildi.
Konuya ilişkin vatandaşlardan bu yönde yoğun bir talep geldiğini aktaran Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Vatandaşlardan talep geliyordu kapalı pazar yerlerinde düğün yapılması konusunda. İşin açıkçası ücret almayalım diye bir görüş çıkmıştı. Ama kısmi de olsa ücret alınsa, kullanıma dikkat ederler, sahip çıkarlar diye düşündük ve küçükte olsa bir miktar kullanım ücreti alınmasına karar verdik” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Altınköy’e at çiftliği

Altınköy’e at çiftliği

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Hıdırdivan yoluna neşter

Hıdırdivan yoluna neşter

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:40
Sabah
05:30
Öğle
13:07
İkindi
17:02
Akşam
20:34
Yatsı
22:16

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Kılcı Eczanesi
Merkez
Tugrul Eczanesi
Merkez
Zehra Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Yagmur Eczanesi
Bolvadin
Derman Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Şuhut, sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sessizliğe büründü

Şuhut, sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sessizliğe büründü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Afyonkarahisar'da 4 doktoru darbettikleri iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı

Afyonkarahisar'da 4 doktoru darbettikleri iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.