Afyonkarahisar'da akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkeze bağlı bazı yerleşim yerleri ile Bolvadin ve İscehisar ilçelerinde araçlardan 30 akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntüsü ile plaka tanıma sistemlerini inceleyen ekipler, zanlıların F.C. (19) ile M.C.A. (20) olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince adreslerinde gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki ifadelerinde araçlardaki aküleri borçlarının olduğu gerekçesiyle çaldıklarını ve Çobanlar ilçesindeki bir hurdacıya 8 bin lira karşılığında sattıklarını beyan etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.C. ile M.C.A, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlıların adresinde bulunan 4 akünün de sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

