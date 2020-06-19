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Afyonkarahisar'da Babalar Günü'ne özel "arabada" sinema keyfi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 19.06.2020 16:47 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da Babalar Günü'ne özel "arabada" sinema keyfi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için Babalar Günü'ne özel "açık hava sineması" etkinliği düzenlenecek.

Sinemaseverler, 21 Haziran pazar günü saat 21.00'de Fuar Alanı'nda düzenlenecek ücretsiz etkinlikte, Kubilay Tat'ın senaryosunu yazdığı, Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal ve Yurdaer Okur'un rol aldığı "7. Koğuştaki Mucize" filmini izleyecek.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleşecek etkinlikte, filmin sesi kapalı devre radyo sistemiyle 87.80 frekansından dinlenebilecek.

Ekinlikte vatandaşlara patlamış mısır ve içecek ikramında da bulunulacak.

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