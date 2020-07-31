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Afyonkarahisar'da bayram namazı Zafer Meydanı'nda kılındı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 31.07.2020 08:56 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da bayram namazı Zafer Meydanı'nda kılındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bayram namazı Zafer Meydanı'nda eda edildi.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen organizasyonda Zafer Meydanı'nda kılınan Kurban Bayramı namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri dolayısıyla hijyen, mesafe ve maske kurallarına titizlikle riayet edilen bayram namazı İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırıldı.

Bayram namazına Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Çiçek, namaz sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar olarak huzur, birlik ve beraberlik içerisinde bayram namazını eda ettiklerini söyledi.

Zeybek de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve paylaşımın tavan yaptığı bir günde olunduğunu kaydetti.

Namazın ardından çocuklara hediyeler takdim edilirken, vatandaşlara da belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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