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Afyonkarahisar'da cinayet sanığına 25 yıl hapis

19.04.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da cinayet sanığına 25 yıl hapis

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tabancayla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Mehmet Çakal bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dahil oldu.

Karar öncesi söz verilen Çakal, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa 25 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sülümenli beldesinde 16 Temmuz 2014'de Abdullah Üney'i tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Mehmet Çakal, tutuklanmıştı.

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