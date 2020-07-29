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Afyonkarahisar'da hayvan pazarında sahte para kullandıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 29.07.2020 15:15 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da hayvan pazarında sahte para kullandıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, hayvan pazarında, sahte parayla alışveriş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçedeki hayvan pazarında satın aldıkları hayvan karşılığında verdikleri paranın sahte çıkması üzerine gözaltına alınan R.K, A.K, M.K. ve M.K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan R.K. ile M.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.K. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sandıklı ilçesinde pazarda sattığı hayvan karşılığında aldığı 11 bin 200 liranın sahte olduğunu fark eden satıcı, durumu polise bildirmişti. Ekipler, şüpheliler R.K, A.K, M.K. ve M.K'yi Sinanpaşa ilçesinde dün gözaltına almıştı.

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