YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar’da jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Afyonkarahisar’da jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

08.01.2021 16:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Afyonkarahisar’da jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda tarih eser niteliği taşıyan kılıç, çeşitli objelerle birlikte 85 adet sikke ele geçirdi.Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma ve Sinanpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı.

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda tarih eser niteliği taşıyan kılıç, çeşitli objelerle birlikte 85 adet sikke ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma ve Sinanpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler, 2 şüpheli şahsın ellerinde bulunan tarihi objeleri satacağı bilgisini aldı. Ö.Ö., ve İ.B., isimli şahısları takibe alan ekipler ardından şüphelilerin kullandıkları aracı Sinanpaşa ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 85 adet sikke, 4 adet obje, 2 adet yüzük ve 1 adet kılıç ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 2 şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:09
İkindi
15:38
Akşam
18:00
Yatsı
19:22

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Efe Eczanesi
Merkez
Karaman Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
24-Eylül Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Emirdağ da bozulan yollarda asfalt yama çalışmaları başladı

Emirdağ da bozulan yollarda asfalt yama çalışmaları başladı

Kaymakam Kaçmaz EML ek atölye inşaatının bitirilmesi için talimat verdi

Kaymakam Kaçmaz EML ek atölye inşaatının bitirilmesi için talimat verdi

Başkan Şahin: “İscehisarspor emin adımlarla yoluna devam ediyor”

Başkan Şahin: “İscehisarspor emin adımlarla yoluna devam ediyor”

Afyon’un tadına doyulmaz tescilli lezzetleri dijital ortama aktarılıyor

Afyon’un tadına doyulmaz tescilli lezzetleri dijital ortama aktarılıyor

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Emirdağ Belediyesinde çalışanların yüzünü güldürecek sözleşme imzalandı

Emirdağ Belediyesinde çalışanların yüzünü güldürecek sözleşme imzalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.