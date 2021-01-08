Afyonkarahisar’da kısıtlamada denetimler başladı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polis denetimlerini artırdı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla başladı. Zafer Meydanı’nda ve kentin birçok kavşak noktasında araç ve yaya trafiği, kısıtlama öncesinde durma noktasına geldi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, şehirlerarası yollar dahil olmak üzere kentte 6 uygulama noktası oluşturuldu. Kısıtlama öncesinde polis ekipleri, sürücüleri ve yayaları, evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Kısıtlamanın başladığı saat 21.00’den sonra polis ekipleri sokakta olanların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlara da tutanak tutuldu.



