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Afyonkarahisar’da kısıtlamada denetimler başladı

08.01.2021 23:46 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da kısıtlamada denetimler başladı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polis denetimlerini artırdı.Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla başladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polis denetimlerini artırdı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla başladı. Zafer Meydanı’nda ve kentin birçok kavşak noktasında araç ve yaya trafiği, kısıtlama öncesinde durma noktasına geldi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, şehirlerarası yollar dahil olmak üzere kentte 6 uygulama noktası oluşturuldu. Kısıtlama öncesinde polis ekipleri, sürücüleri ve yayaları, evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Kısıtlamanın başladığı saat 21.00’den sonra polis ekipleri sokakta olanların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlara da tutanak tutuldu.

Afyonkarahisar’da kısıtlamada denetimler başladı

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:10
İkindi
15:39
Akşam
18:01
Yatsı
19:23

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Efe Eczanesi
Merkez
Karaman Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
24-Eylül Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
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