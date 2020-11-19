Afyonkarahisar'da Kovid-19 denetimi yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da İl Salgın Denetim ile polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklar ile iş yerlerinde denetim yaptı.

Ekipler, vatandaşların maske, mesafe ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen alanlarda sigara yasağına uyup uymadığını kontrol etti.

Denetim boyunca, cadde, sokak ile iş yerlerindeki vatandaşlara maske takılması, sosyal mesafe kuralına ve sigara yasağına uyulması yönünde uyarı yapıldı.

Vatandaşların kent merkezindeki cadde ve sokaklarda sigara yasağına uyduğu görüldü.

