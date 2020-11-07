Afyonkarahisar'da kumar oynayan 11 kişiye para cezası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kumar oynayan 11 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmekten 13 bin 475 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Burmalı Mahallesi Yeni Saraçlar Çarşı Sokak'ta, kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye, 13 bin 475 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi İ.U. hakkında da "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

