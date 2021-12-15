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Afyonkarahisar'da "Lider Genç Kitap Kahve" projesi başladı

15.12.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da "Lider Genç Kitap Kahve" projesi başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da "Lider Genç Kitap Kahve" projesi kapsamında 81 ilden gelen 81 genç kentte buluştu.

Girişimci Genç Liderler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Behlül Beşen, gençlere proje hakkında sunum yaptı.

Beşen, AA muhabirine, proje kapsamında 81 ilden 81 gencin Afyonkarahisar'da buluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin 100'üncü yılındaki gençlik politikalarının burada tartışılacağını dile getiren Beşen, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da 5 gün sürecek programda, Türkiye'nin karar alıcı organlarının gençlik politikalarına etki etmeyi amaçlıyoruz. Projemize destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valiliği ve Belediye Başkanlığına teşekkür ediyoruz. Programın sonunda da bir manifesto sunacağız. Bunu da ilgili gençlik kuruluşlarına yollayacağız."

Proje kapsamında, gençlere tematik eğitimler verilecek ardından 2023 çalıştayları düzenlenecek.

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