Afyonkarahisar'da okul bahçesinde karla oynayan öğrencilerde lekeler görülmesi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Afyonkarahisar'daki bir ilkokulda öğrencilerin vücutlarında oluşan yanık vakalarıyla ilgili şu ana kadar belirlenmiş bir asit veya kimyasal madde olmadığını söyledi.

Üniversiteye ait cafede basın mensuplarıyla bir araya gelen Rektör Okumuş, Afyonkarahisar'da okul bahçesinde karla oynayan öğrencilerde lekeler görülmesiyle ilgili soruları cevaplandırdı.

Konuyla ilgili üniversite hastanesinde iki çocuğun halen tedavi altında olduğunu belirten Okumuş, şu ana kadar yapılan değerlendirmelerde tespit edilen bir madde olmadığını bildirdi.

- "İki vakada da ciddi yanık oluşmuş durumda"

Okumuş, öğrencilerin bir şekilde kimyasal madde ile temas ettiğini düşündüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizde şu anda iki vaka var. Bizdekiler en ağır olanları, 2. ve 3. derece yanık bulunuyor. İzlemeye devam ediyoruz. Yanığın seyrine göre gerekirse plastik cerrahisi müdahalesi yapılacak. İki vakada da ciddi yanık oluşmuş durumda. Onun dışında sağlık durumları tamamen normal. Elimize gelmiş herhangi bir rapor yok. İlk yapılan incelemede, yanığa neden olabilecek bir kimyasal madde tespit edilemedi."