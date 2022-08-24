Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle vurulan sürücü öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da trafikte tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Nuribey beldesinde A.A. (42) aracıyla, trafikte M.D'nin (39) kullandığı aracı durdurmak için kasten çarptı.

A.A, aracından aldığı pompalı tüfekle M.D'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Omuzdan ağır yaralanan M.D, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Salar beldesinde gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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